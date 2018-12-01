أصالة تفتتح مهرجان الأغنية ونجوم الغناء يغيبون

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد أن تأجل من قبل بسبب مرض رئيسه، يحاول مهرجان الأغنية بالإسكندرية التغلب على الأزمات العديدة التي تحاصره، ويعلن في مؤتمر صحفي بالإسكندرية عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة

تحرير:الإسكندرية_ محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ م

يشهد مهرجان الإسكندرية للأغنية في دورته الخامسة عشرة أزمة كبيرة تهدد وجوده: غلاء أجور الفنانين ورفض الكثيرين التنازل عن أجرهم، بينما وافقت أصالة على خفض أجرها وتغني في حفل افتتاح المهرجان. كانت الدورة الماضية من مهرجان الأغنية بالإسكندرية قد احتفت بمتحدى الإعاقة، وقامت بتكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والكاتب المسرحي سمير خفاجي، والكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، والدكتورة نادية عبده محافظ البحيرة، وأسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

قال عوف همام، رئيس مهرجان الأغنية الخامس عشر بالإسكندرية، إن المهرجان هذا العام، الذى سيقام فى الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الحالي، لن يقتصر التكريم فيه على الفنانين المطربين فقط، وإنما سيشمل تكريم المبدعين أيضاً فى المجالات المختلفة، ومن بينها الثقافة والرياضة، حيث سيتم تكريم المطربة أصالة والموسيقار

قال عوف همام، رئيس مهرجان الأغنية الخامس عشر بالإسكندرية، إن المهرجان هذا العام، الذى سيقام فى الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الحالي، لن يقتصر التكريم فيه على الفنانين المطربين فقط، وإنما سيشمل تكريم المبدعين أيضاً فى المجالات المختلفة، ومن بينها الثقافة والرياضة، حيث سيتم تكريم المطربة أصالة والموسيقار الكبير محمد سلطان والفنان طلال مداح والشاعر عمر بطيشة والفنان كارم محمود والفنان أحمد الكحلاوى والمطرب الشاب محمد الشرنوبى والفنانة نسمة محجوب. View this post on Instagram أنا بسّ الّلي بعرف شكل شعوري لحظة تصويري ، ولمّا ماببتسم بصوره ، عيوني بتكون أصدق #أصاله A post shared by Assala (@assala_official) on Dec 1, 2018 at 2:55am PST A post shared by Assala (@assala_official) on Dec 1, 2018 at 2:55am PST

كما سيتم تكريم المبدعين في مجالاتهم، وهم سهير عبد القادر، مؤسسة جمعية ومهرجان أولادنا للمواهب من ذوي الإعاقة، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والفنانة منة شلبى عن دورها في فيلم تراب الماس، وشيرين عثمان بطل العالم 5 مرات فى رفع الأثقال، ورنيم الوليلى بطلة العالم فى الإسكواش. وانتقد همام تهرب رجال الأعمال من دعم المهرجان مادياً، ومغالاة بعض الفنانين فى أجورهم، بحجة تعويم الجنيه، الذى جعل أجر البعض يتخطى المليون جنيه، وهو الأمر الذى أثر على صعوبة التعاقد معهم. وعن عدم حضور فناني الصف الأول فى مصر والوطن العربي، أكد همام صعوبة التعاقد معهم، قائلاً: "على سبيل المثال الفنان محمد عبده أجره عال جداً، وبالدولار، ولا يمكن حضوره"، داعياً إلى ضرورة أن يكون للفنانين دور لدعم المهرجان، مؤكداً أن الأزمة المالية لم تكن موجودة قبل عام 2010، وأشار رئيس المهرجان إلى أن حصيلة عائد المهرجان يتم التبرع بها إلى الجهات الخيرية، واصفاً المهرجان بأنه غير ربحي، موجهاً الشكر إلى الفنانة أصالة لتخفيض أجرها إلى النصف ودعم المهرجان. وأوضح أن وزارة الثقافة منحتهم مسرح سيد درويش لحفل الافتتاح والختام دون أى رسوم، دعما منها للمهرجان، بينما دعمتهم وزارة السياحة بتحمل تذاكر الطيران وإقامة الوفود الأجنبية. وتشهد دورة هذا العام الإعلان عن مسابقة جديدة تقام هذا العام تحت اسم الموسيقار محمد سلطان لاختيار المواهب، لكن المسابقة سوف تتغير العام المقبل لتكون على غرار مسابقة عرب أيدول الشهيرة، والمهرجان بصدد عمل بروتوكول مع إحدى المؤسسات الكبرى فى الإمارات لعمل مسابقة دولية مفتوحة على غرار عرب أيدول، وسيتم تغطيتها بإحدى القنوات الفضائية. مهرجان الإسكندرية للأغنية سيقام من الفترة من 15 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 20 من الشهر الجارى، وستحيي الفنانة أصالة حفل افتتاح المهرجان والفنان طلال مداح، علاوة على إقامة برنامج خاص وندوات ولقاءات وورش عمل. كانت إدارة مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية قد أعلنت في وقت سابق عن اختيار المملكة العربية السعودية، ضيف شرف الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، وذلك بفضل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة، خاصة على مستوى الفن والثقافة والترفيه.

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