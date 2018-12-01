انت الان تتابع احمِ نفسك عند التعامل مع مريض الإيدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز، أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة. وليس كل الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يصابون بمرض الإيدز.

تحرير:عمرو عبد الحافظ ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

إن التعرض للسوائل الجسدية لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالمرض.. ولكن إذا تعلمت كيفية حماية نفسك، فسوف تقلل من مخاطره. وإذا كنت تتعامل مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، فأنت تعرف بالفعل أنك بحاجة لحماية نفسك لمنع الإصابة بالفيروس، لكن الخوف من العدوى لا يعني أنه لا يمكنك توفير الرعاية التي يحتاجها الشخص الذي تتعامل معه، بل يعني فقط أنك بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمنع التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتقاله.

- انتقال الفيروس فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز، أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة. وليس كل الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يصابون بمرض الإيدز، كما أن أعداد الذين يتحول لديهم فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرض الإيدز منخفضة. يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من

- انتقال الفيروس

فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز، أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة. وليس كل الأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يصابون بمرض الإيدز، كما أن أعداد الذين يتحول لديهم فيروس نقص المناعة البشرية إلى مرض الإيدز منخفضة.

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال السوائل الجسدية فقط، وهذه السوائل الجسدية تشمل السائل المنوي، الدم، السوائل المهبلية، اللعاب (على الرغم من عدم وجود حالات مسجلة).

وتشمل السوائل الجسدية التي لا يمكنها نقل فيروس نقص المناعة البشرية ما يلي: الدموع، والعرق، والقيء، والبول، والبراز.

ولا يوجد ما يكفي من الفيروس الموجود في هذه السوائل لإصابة شخص آخر بالإيدز، ومع ذلك إذا احتوى البول أو البراز أو اللعاب أو القيء على الدم فستكون هناك إمكانية لنقل العدوى.

يجب على الشخص اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الأمراض المعدية عندما يتعلق الأمر بالاتصال بالدم أو سوائل الجسم، تقول جينيفر شوفورد، مديرة العلوم التطبيقية في الطب بمعهد الصحة الجنسية في أوستن: "في أي وقت يتم التعامل فيه مع دم أو سوائل الجسم مع أي شخص مصاب بالإيدز، يجب ارتداء القفازات، والحرص على تغطية وحماية أي جزء آخر من الجسم يمكن أن يتعرض إلى سوائل الجسم المصاب".

وأضافت شوفورد: "يمكن للدم وغيره من سوائل الجسم المصابة أن تدخل الجسم من خلال الجروح المفتوحة أو القروح والأغشية المخاطية (المناطق الرطبة من الجلد مثل الفم والمهبل والعينين) وحتى من خلال الشقوق الدقيقة في الجلد التي لا يمكنك رؤيتها؛ لذا من المهم حماية كل بشرتك عند التعامل مع سوائل الجسم المصاب.

1- المرحاض

إذا كنت تساعد أحد أفراد أسرتك على الذهاب إلى الحمام، فخطر الإصابة ضئيل للغاية لأن الفيروس لا ينتقل عن طريق البول أو البراز ولكن للحماية من احتمالية وجود دم في البول أو البراز، يجب التأكد من ارتداء القفازات عند التنظيف بعد مساعدة أحد أفراد أسرتك على استخدام المرحاض أو السرير.

2- التغذية

لا تكون الاحتياطات مطلوبة عمومًا لإطعام شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، لأن الفيروس لا يمكن أن ينتقل عن طريق اللعاب.

3- الاستحمام والنظافة

إذا كان أحد أفراد أسرتك يجرح أو يصيب نفسه أثناء الحلاقة أو في الحمام، فستحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تضميد الجرح وتنظيف الدم، حيث سيقوم الدم بنقل فيروس نقص المناعة البشرية، لذا قم بارتداء القفازات عند معالجة الجروح وتنظيف المنطقة المصابة، كما عليك الامتناع عن تبادل شفرات الحلاقة أو غيرها من الآلات الحادة مع أحد أفراد أسرتك الذي لديه فيروس نقص المناعة البشرية.

أنت لست في خطر عند تنظيف القيء ما لم يكن يحتوي على دم، ولكن إذا كان هناك دم في القيء، فقم بارتداء القفازات وغيرها من حمايات الجلد أثناء التنظيف.

قد تشمل حالات التعرض المحتملة لفيروس نقص المناعة البشرية ما يلي:

1- الاعتداء الجنسي.

2-تبادل الإبر أو الحقن.

3- الإصابة من حقنة عن طريق الخطأ.

4- ممارسة الجنس بدون وقاية مع شريك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

5- الجنس بوسيلة حماية مع شريك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وكسر الواقي الذكري.. يهمك أن تعرف أفلام تناولت مرض الإيدز.

مريض الإيدز يعاني نفسياً أكثر من معاناته جسديا، لذا أثناء وقاية نفسك من المرض، راعي تصرفاتك معه، وساعده على تجاوز تطور هذا المرض.