الأهلي يقترب من حسم أولى صفقات الشتاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٤ م

اقترب الأهلي من حسم صفقة ضم محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد المفاوضات المكثفة من جانب المارد الأحمر خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الفيومي. وأكد مصدر داخل المقاصة أن سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة صباح اليوم السبت، في مقر شركة مصر المقاصة بالتجمع الخامس، مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، واللواء بكري سليم المدير التفيذي للنادي، وتامر النحاس وكيل أعمال وحيد.

وشهدت الجلسة مطالبة عبد الحفيظ إدارة المقاصة بحسم المفاوضات مع محمود وحيد، وعرض صفقة تبادلية تقضي بإعارة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر لمدة نصف موسم، والاستغناء النهائي عن صبري رحيل، إلا أن مسئولي النادي الفيومي أبدوا رغبتهم في ضم الشيخ نهائيًا، ولكن عبد الحفيظ تحفظ على الأمر. ولعب محمود وحيد البالغ