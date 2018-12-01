انت الان تتابع الأهلي يقترب من حسم أولى صفقات الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٤ م
اقترب الأهلي من حسم صفقة ضم محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد المفاوضات المكثفة من جانب المارد الأحمر خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الفيومي. وأكد مصدر داخل المقاصة أن سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقد جلسة صباح اليوم السبت، في مقر شركة مصر المقاصة بالتجمع الخامس، مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، واللواء بكري سليم المدير التفيذي للنادي، وتامر النحاس وكيل أعمال وحيد.
وشهدت الجلسة مطالبة عبد الحفيظ إدارة المقاصة بحسم المفاوضات مع محمود وحيد، وعرض صفقة تبادلية تقضي بإعارة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر لمدة نصف موسم، والاستغناء النهائي عن صبري رحيل، إلا أن مسئولي النادي الفيومي أبدوا رغبتهم في ضم الشيخ نهائيًا، ولكن عبد الحفيظ تحفظ على الأمر. ولعب محمود وحيد البالغ
ولعب محمود وحيد البالغ من العمر 24 عاما مع المقاصة هذا الموسم 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.
يذكر أن أحمد الشيخ انتقل للنادي الأهلي من مصر المقاصة قبل أن تتم إعارته للفريق الفيومي مرة أخرى وعاد اللاعب للتألق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق المقاصة، ثم أعير بعدها لنادي الاتفاق السعودي وتم قيده في قائمة الأهلي هذا الموسم في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم أولى صفقات الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .