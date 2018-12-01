انت الان تتابع أزمة قبل مواجهة بتروجت والأهلي في السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م
نشبت أزمة كبيرة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وعز الدين أحمد مراقب مواجهة بتروجت، بسبب تمسك الأهلى باللعب بزيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه المراقب لتشابه الزي مع زي بتروجت، الذى يتكون من اللونين الأزرق والأحمر. سيد عبد الحفيظ أبلغ المراقب أنه لم يتم إخطاره بالألوان، وأن الفريق لم يأت إلا بالطقم الأساسي. ورفض مسؤولو بتروجت تغيير الزي الخاص بهم نظرًا لأنهم أصحاب الأرض ومن حقهم اللعب بالزي الأساسي الأزرق في أحمر، وجرت محاولات مع مسؤولي الفريق البترولي للموافقة على ارتداء الزي الفسفوري "الزي البديل".
ويحل فريق الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره بتروجت، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي الجريح هذه المباراة أملا في تحطيم سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها المارد الأحمر خلال هذه الفترة، إذ خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي
ويحل فريق الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره بتروجت، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي الجريح هذه المباراة أملا في تحطيم سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها المارد الأحمر خلال هذه الفترة، إذ خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي وودع كأس زايد أمام الوصل وخسر في الدوري أمام المقاولون العرب، ويطمح الأهلي في تدارك الأمور وتحقيق نتيجة إيجابية وتقليل عدد النقاط بينه وبين فرق القمة حتى الانتهاء من المباريات المؤجلة للأحمر.
ويقود المباراة تحكيميًا، الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وشهاب راشد، فيما سيكون مجدي خاطر حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد يوسف حكماً خامساً، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.
شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قبل مواجهة بتروجت والأهلي في السويس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .