انت الان تتابع أزمة قبل مواجهة بتروجت والأهلي في السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ م

نشبت أزمة كبيرة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وعز الدين أحمد مراقب مواجهة بتروجت، بسبب تمسك الأهلى باللعب بزيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض، وهو الأمر الذى رفضه المراقب لتشابه الزي مع زي بتروجت، الذى يتكون من اللونين الأزرق والأحمر. سيد عبد الحفيظ أبلغ المراقب أنه لم يتم إخطاره بالألوان، وأن الفريق لم يأت إلا بالطقم الأساسي. ورفض مسؤولو بتروجت تغيير الزي الخاص بهم نظرًا لأنهم أصحاب الأرض ومن حقهم اللعب بالزي الأساسي الأزرق في أحمر، وجرت محاولات مع مسؤولي الفريق البترولي للموافقة على ارتداء الزي الفسفوري "الزي البديل".

ويحل فريق الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره بتروجت، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي الجريح هذه المباراة أملا في تحطيم سلسلة النتائج السلبية التي يعيشها المارد الأحمر خلال هذه الفترة، إذ خسر لقب إفريقيا لصالح الترجي