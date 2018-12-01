انت الان تتابع إحالة 11 متهما في «أحداث مارمينا» إلى «أمن الدولة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البنداري ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، إحالة 11 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في أحداث القضية المعروفة إعلاميا بـ«كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس»، والتي دارت رحاها بمنطقة حلوان، على خلفية اتهامهم بتأسيس وقيادة والانضمام لجماعة تكفيرية إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كان الغرض منها تمويل مجموعة من العناصر شديدة الإجرام، نتج عنها مقتل 9 أقباط وفرد شرطة، فضلا عن الشروع في قتل آخرين، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين وواجهتهم بتحريات قطاع الأمن الوطني، والتي تفيد تورط "إبراهيم. إ"، في تأسيس خلية إرهابية تعتنق أفكار وأهداف تنظيم داعش الإرهابي، والتي تقوم على تكفير نظام الحكم، والتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والجيش واستباحة

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المتهمين وواجهتهم بتحريات قطاع الأمن الوطني، والتي تفيد تورط "إبراهيم. إ"، في تأسيس خلية إرهابية تعتنق أفكار وأهداف تنظيم داعش الإرهابي، والتي تقوم على تكفير نظام الحكم، والتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والجيش واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تصنيع وحيازة عبوات مفرقعة والشروع في استعمالها، بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بالبلاد.