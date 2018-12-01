الان تتابع ولي العهد الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩ يزور ⁧‫الجزائر‬⁩ غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، – حفظه الله- يبدأ زيارة رسمية للجزائر غدا، تستمر يومين على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه “في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية للجزائر يومي 2 و3 ديسمبر 2018 على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة”.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما ستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن هذه الزيارة ستعطي زخما متجددا لمختلف اللجان الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن زيارة ولي العهد السعودي ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط”.