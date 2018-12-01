تونس: دعوى قضائية لحل "النهضة الإخوانية" لارتباطها بالإرهاب

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم السبت، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب حركة النهضة الإخوانية بدعوى "ارتباطه بالإرهاب".

وقالت الهيئة إنها ستستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان عام 2015، والذي يسمح بملاحقة أي جماعات "تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".

وقال المحامي العضو في الهيئة علي كلثوم، للصحافيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن "الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب، أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب".

وأوضح المحامي "بالنسبة لنا ثبت أن حركة النهضة هي حركة إرهابية، ولنا عدة إثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس".

وتتهم الهيئة، الحزب الإخواني بالمسؤولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافاً حكومياً مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.