فرنسا: توقيف 107 من محتجي "السترات الصفراء"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 107 أشخاص اليوم السبت فيما تواصلت الاشتباكات مع متظاهري "السترات الصفراء" .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فيليب قوله، إن ما يقرب من 36 ألف شخص شاركوا في الأسبوع الثالث من الاحتجاجات التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الوزراء إنه "صدم" جراء الرسم الغرافيتي على قوس النصر والاحتجاجات العنيفة حول مقبرة الجندي المجهول في باريس، حيث اجتمع قادة العالم قبل ثلاثة أسابيع للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأضاف فيليب أن "العدد الكبير" للاعتقالات يوضح كلاً من "العنف الذي يتم ممارسته ضد الشرطة وعزمنا على عدم التهاون مع أي شيء".

وتابع أنه في حين يجب الدفاع عن حرية التعبير، يجب أيضاً احترام القانون، ودعا المحتجون إلى استقالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وهذه هى ثالث مظاهرة ينظمها يوم السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود.