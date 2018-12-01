البيت الأبيض: ترامب يعلن الخامس من ديسمبر حدادًا وطنيًا على وفاة بوش الأب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حالة الحداد الوطني في البلاد يوم 5 ديسمبر الجاري على وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عامًا.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن ترامب وزوجته سيلبيان الدعوة التي وجهت لهما لحضور جنازة الرئيس الراحل التي ستقام في “كاتدرائية واشنطن الوطنية”.

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