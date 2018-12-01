شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذى لحزب الوفد يجتمع استعدادا لاحتفالية مئوية ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن إجتماع المكتب التنفيذي اليوم السبت لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وبحضور جميع اعضائه تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد للاحتفال بمئوية حزب الوفد، واختيار الاسماء المرشحة للاشراف علي الاحتفال بالمئوية، وقد تم وضع تصور كامل لهذه الاحتفالية بالاضافة إلى كيفية وضع التدابير المالية للازمة لتمويل الاحتفال وكذلك التنسيق والتشاور مع الدولة ووزارة الثقافة بإعتبار أن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري، وان ثورة 30 يونيه هي الوجه المقابل لثورة 19.

وأضاف الهضيبي في بيان له اليوم، أن المكتب التنفيذي ناقش خلال الاجتماع توجيه الدعوة إلى جامعتي كامبردج وأوكسفورد لحضور الاحتفالية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية، وبذلك توجيه الدعوة لجميع سفراء الدول الاجنبية في مصر ورؤساء الاحزاب السياسية في مصر والخارج خاصة حزب المؤتمر الهندي والشيوعي الصيني وحزب المحافظين البريطاني والحزبين الديمقراطي والجمهوري الامريكيين والحزب الاشتراكي الفرنسي .

وأشار المتحدث الرسمي أن المكتب التنفيذي قام بتفويض السيد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب بالتواصل مع رئاسة الجمهورية لتكون احتفالية مرور مائة عام على ثورة 19 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف الإحتفال بحضور سيادته بإعتبارأن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري بجميع طوائفة وهو إحتفال وطني عظيم، موضحا أن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من كافة الفعاليات الخاصة بمئوية الوفد وثورة 19.