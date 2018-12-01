شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام المؤتمر الدولي للتنبؤات الموسمية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختُتِمت فعاليات المؤتمر الدولي للتنبؤات الموسمية والذي استضافته الهيئة العامة للارصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة خلال الفترة من 26-29 نوفمبر 2018، تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري.

شارك في المؤتمر عدد 27 دولة يمثلون مناطق البحر المتوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية وشمال شرق أوروبا، فضلاً عن ممثلي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وجامعة الدول العربية، وقد شارك ممثلوا هذه الدول في أعمال مراجعة نتائج التنبؤات الموسمية لعناصر الأرصاد الجوية لعام 2017/2018 وإصدار التنبؤات الموسمية لعام 2019 لكل منطقة على حدة من المناطق المشاركة.

الجدير بالذكر أن مثل هذه المؤتمرات والمنتديات جزء من التعاون المثمر بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO بجنيف، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكو) وجامعة الدول العربية.