أعلن وزير ​الخارجية الاميركية​ ​مايك بومبيو​ في حديث لقناة CNN ان " بعد اطلاعي على التقارير الاستخبارية حول قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، خرجت بخلاصة مفادها أن لا علاقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل خاشقجي".

شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: بعد اطلاعي على التقارير الاستخبارية اقتنعت بألا علاقة لبن سلمان بقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .