مسؤول روسي: البيت الأبيض اتصل بالكرملين بعد إلغاء قمة بوتين - ترامب

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​، في ترصح صحفي، أن "​البيت الأبيض​ بادر إلى الاتصال مع ​الكرملين​ بعد إلغاء اللقاء المخطط له مسبقا بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

ولفت أوشاكوف إلى "أننا اتفقنا على مواصلة حوار العمل بيننا، بما في ذلك مع مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ​جون بولتون​".