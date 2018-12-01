مسؤول روسي: البيت الأبيض اتصل بالكرملين بعد إلغاء قمة بوتين - ترامب

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في ترصح صحفي، أن "البيت الأبيض بادر إلى الاتصال مع الكرملين بعد إلغاء اللقاء المخطط له مسبقا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب".
ولفت أوشاكوف إلى "أننا اتفقنا على مواصلة حوار العمل بيننا، بما في ذلك مع مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون".
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