ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الأرجنتين ورئيس وزراء إيطاليا

ذكرت قناة "العربية" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى كلاً من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ على هامش ​قمة العشرين​ في العاضمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ التي بحثت معه قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، وأجرى لقاءً سريعاً مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي أكد أن "الأوروبيين يودون أن يكون الخبراء الدوليون جزءًا من التحقيقات بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي".