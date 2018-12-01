ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الأرجنتين ورئيس وزراء إيطاليا

ذكرت قناة "العربية" أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى كلاً من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش قمة العشرين في العاضمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وكان ولي العهد السعودي قد التقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي بحثت معه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأجرى لقاءً سريعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن "الأوروبيين يودون أن يكون الخبراء الدوليون جزءًا من التحقيقات بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
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