العربية: متظاهرون يحاصرون مقرا للشرطة الفرنسية في إحدى القرى النائية

ذكرت قناة "العربية" أن "متظاهرين فرنسيين يحاضرون مقراً للشرطة الفرنسية في إحدى القرى النائية"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين في العاصمة الفرنسية ​باريس​ أحرقوا عدداً من المركبات وحطموا محال تجارية".

ولفتت إلى "إصابة عدد من الأشخاص بجروح بينهم عناصر من الأمن جراء الاشتباكات في باريس"، مشيرة إلى أن "المحتجين عطلوا الملاحة الجوية لفترة قصيرة في مطار نانت غرب باريس"، موضحة أن "متظاهرين أضرموا النار في أحد المباني في باريس".

واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي إحتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة ما أدى إلى حصول اشتباكات مع ​الشرطة الفرنسية​ وقطع للطرقات وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن "الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتاً إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين"، مشيراً إلى أنه "تم اعتقال 107 أشخاص خلال تظاهرات وسط العاصمة باريس ضد فرض ضرائب جديدة على أسعار الوقود".

وكان المتظاهرون من "السترات الصفراء" قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى شارع ​الإليزيه​ وسط ​باريس​. وقد سجل انتشار أكثر من 5 الاف من رجال الشرطة الفرنسية لمواجهة المتظاهرين.