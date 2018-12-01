رئيس تجمع مزارعي الجنوب تعليقا على إزالة المخالفات على نهر الليطاني: يجب وجود مهل

علق رئيس ​تجمع مزارعي الجنوب​ محمد الحسيني على موضوع إزالة المخالفات على ​نهر الليطاني​، قائلا: "نحيي جهود ​النيابة العامة المالية​ ومؤسسة الليطاني في رفع كل التعديات والتلوث عن مشروع الري من الزهراني حتى المصوري، والمزارع دائما تحت سقف القانون، انما على الدولة ان تنظر للمزارع ولمصالحه قبل ان تطبق عليه القانون بشكل صارم وقاس، لأن هذا الوضع هنا قائم منذ أربعين عاما، ولن نستطيع في ليلة وضحاها ان نصلحه ونحسنه، يجب ان يكون هناك وقت ومهل".

وكانت القوى الامنية ومخفر درك الزرارية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد نفذوا، بمؤازرة الجيش، قرار إزالة التعديات على نهر الليطاني بناء على قرار المدعي العام المالي ​علي إبراهيم​، وقد باشرت الآليات منذ الصباح بإزالة محال شيدت في حرم مشروع ري قناة القاسمية وأبو الأسود وتصرف مياهها المبتذلة نحو القناة التي تروي بساتين السهل الساحلي من الزهراني إلى صور.