جنبلاط من بيت الوسط: نحن مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الاهلي

أكد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له من بيت الوسط، أنه مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الاهلي، تعليقاً على ما حصل اليوم في الجاهلية.
وفي حين أشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته، شدد على أن كرامة الدروز ليس مهددة، قائلاً: "نحن مع الدولة في كل مطالبنا التاريخية".
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