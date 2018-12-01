جنبلاط من بيت الوسط: نحن مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الاهلي

أكد رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له من بيت الوسط، أنه مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الاهلي، تعليقاً على ما حصل اليوم في الجاهلية.

وفي حين أشار إلى أن ​الجيش اللبناني​ يقوم بواجباته، شدد على أن كرامة الدروز ليس مهددة، قائلاً: "نحن مع الدولة في كل مطالبنا التاريخية".