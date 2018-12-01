نهاد المشنوق: لا خطّ أحمر أمام الدولة وشعبة المعلومات تمثل كل لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ أن :لا خطّ أحمر أمام الدولة"، مشيراً إلى أن "القضاء هو الحَكَم".

وفي حين لفت إلى أن رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ هو دمعةُ لبنان وتاريخه المجيد، شدد على أن ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي تمثّل كل لبنان.