نهاد المشنوق: لا خطّ أحمر أمام الدولة وشعبة المعلومات تمثل كل لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن :لا خطّ أحمر أمام الدولة"، مشيراً إلى أن "القضاء هو الحَكَم".
وفي حين لفت إلى أن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري هو دمعةُ لبنان وتاريخه المجيد، شدد على أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمثّل كل لبنان.
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