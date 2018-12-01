النشرة: أنصار وهاب يقطعون الطريق الدولية في عاليه بالاطارات المشتعلة

أفادت معلومات للنشرة، عن قيام شبان من أنصار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​ بقطع الطريق الدولية صعودا، في ​عاليه​ بالاطارات المشتعلة، ما تسبّب بأزمة سير خانقة.

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