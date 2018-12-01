إختيار مولانا “أحمد أبو زيد” نائباً لرئيس منظمة الانبوزمان

فاز السودان بمقعد نائب رئيس منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الافارقه (الانبوزمان) وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السادس الذي انعقد بكيغالي اليومين الماضيين.

واعتبر مولانا أحمد أبو زيد أحمد رئيس ديوان المظالم العامة الذي اختير لهذا المنصب في تصريح بحسب وكالة السودان للانباء لدى وصوله اليوم لمطار الخرطوم قادما من رواندا فوز السودان بهذا المنصب يعد مكسبا كبيراً بإعتبار أن المحفل يعني بقضايا الرقابة الادارية وحقوق الانسان والحكم الرشيد والفصل في المظالم وبسط سياده حكم القانون.

وأشار الي ان الجمعية العمومية في انعقادها في الفترة من 27-30 نوفمبر المنصرم قد انتخبت مجلس ادارة جديد للمنظمة والمكتب التنفيذي وان فوز السودان بمقعد نائب رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة جاء بالتزكية بعد فوز جنوب أفريقا برئاسة المكتب التنفيذي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)