شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى: التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يشمل ملاعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم مناقشته الأحد المقبل، خاصة أن هناك توافق بين النواب على سرعة إصدار هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قانون التصالح على مخالفات البناء لابد أن يشمل ملاعب الكرة فى العديد من المحافظات، خاصة أن هناك كثير من المراكز تم بنائها بشكل مخالف ولابد من إجراء مصالحات معها.

ولفت عصام الصافى، إلى أن القانون سيتيح التصالح مع من بنوا بطريقة مخالفة، خاصة الأبنية القديمة التى بنيت قبل أحداث 25 يناير 2011.