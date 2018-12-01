شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى: التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يشمل ملاعب الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم مناقشته الأحد المقبل، خاصة أن هناك توافق بين النواب على سرعة إصدار هذا القانون خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قانون التصالح على مخالفات البناء لابد أن يشمل ملاعب الكرة فى العديد من المحافظات، خاصة أن هناك كثير من المراكز تم بنائها بشكل مخالف ولابد من إجراء مصالحات معها.
ولفت عصام الصافى، إلى أن القانون سيتيح التصالح مع من بنوا بطريقة مخالفة، خاصة الأبنية القديمة التى بنيت قبل أحداث 25 يناير 2011.
شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الصافى: التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يشمل ملاعب الكرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .