شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: مؤتمر للمثقفين المصريين والسودانيين بعنوان وحدة وادى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس التقى اليوم السبت، بشارة جمعة، وزير الإعلام السودانى، بمقر المجلس لبحث التعاون و تفعيل البرتوكولات الموقعة بين الطرفين، وذلك بحضور أحمد سليم الأمين العام للمجلس وراشد عبد الله المستشار الإعلامي لوزير الإعلام السودانى .

وأضاف المجلس فى بيان له أن اللقاء انتهى الى الإتفاق على 4 بنود وهي وضع خطة عمل مشتركة لتدريب السودانيين في المعهد الإفريقي أو في التخصصات الإعلامية المختلفة أو الدورات الإذاعية، والترتيب لعقد مؤتمر لمثقفي البلدين تحت شعار "وحدة وادي النيل" وتشكيل لجنة مشتركة لهذا المؤتمر المقرر عقده فى يناير القادم، وتسهيل مهام الصحفيين في البلدين، وأخيرا تشكيل لجنة مشتركة للنظر في وضع برنامج عملي وخطة متكاملة للتعاون والتنسيق الإعلامي بين مصر والسودان.

ولفت المجلس الى أن الطرفين ناقشا أيضا وضع قانون لعقوبات الجرائم الالكترونية، كما تباحثا تجارب التعامل مع جرائم السوشيال ميديا، حيث أكدا على أن أغلب المشاكل تحدث بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الإجتماعي.

كما ناقش اللقاء سبل اتخاذ مواقف موحدة من القضايا المصرية السودانية بحيث تكون جبهة واحدة ، كما اتفقا على بدء تفعيل ميثاق الشرف الاعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، كما وقع أيضا ميثاق شرف اعلامى بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للسودان.