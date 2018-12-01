شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لإنشاء الجامعات التكنولوجية وفقا لمشروع قانون الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال دور الانعقاد الحالي، مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وعقدت في سبيل ذلك، حواراً مجتمعياً الأسبوع الماضي مع الخبراء والمتخصصين حول رؤيتهم عن مشروع القانون، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

وتعد الجامعة التكنولوجية – أحد المؤسسات التعليمية التي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعلمية مع التركيز علي بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

وينشيء مشروع القانون المعروض أمام لجنة التعليم – 3 جامعات تكنولوجية وهي جامعه القاهرة الجديدة التكنولوجية مقرها (القاهرة) وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها (قويسنا)، وجامعة بني سويف التكنولوجية ومقرها (بني سويف) ويجيز إنشاء جامعات مماثله أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وترصد ”الخليج 365” الأهداف التي تسعي الجامعات التكنولوجية لتحقيقها حسبما ورد بمشروع القانون:

1- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه علي درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط، البكالوريوس، الدراسات العليا.

2- القيام علي تطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة وبما يساعد علي تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

3- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، بما يسمح بتكوين خريج قادرعلى المنافسة في أسواق العمل المحلية والاقليمية والعالمية.

4- إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة علي الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلي إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلي الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

5- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية ولكافة المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في كافة الميادين العلمية.

6- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.

7- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدرية في مجال التعليم الفني والتدريب.