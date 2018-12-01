أردوغان يقترح على بوتين عقد قمة ثانية حول إدلب

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة ثانية بشأن إدلب السورية على غرار القمة الرباعية.
ولفت أردوغان، خلال اجتماعه مع بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، إلى "أنني أود أن أذكر بقمة إدلب التي عقدت مؤخرا في إسطنبول وشارك فيها أربعة دول وناقشنا فيها الخطوات التي يتعين اتخاذها لحل الأزمة".
بدوره شكر بوتين أردوغان على "التقدم بحل العديد من القضايا بشكل مشترك"، مؤكداً أن "تركيا تعتبر شريكاً موثوقاً لروسيا".
وسيلتقي أردوغان كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
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