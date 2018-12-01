بوتين: كان لبوش إسهامات كبيرة في تعزيز العلاقات بين روسيا وأميركا

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "الرئيس الأميركي السابق ​جورج بوش​ الأب كان له إسهامات كبيرة في تعزيز العلاقات بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ وساهم بحل قضايا كثيرة كانت عالقة بين الدولتين"، مشيراً إلى أن "جورج بوش الأب رجل عظيم خدم بلده بإخلاص وحكمة طوال حياته".

وشدد بوتين، في رسالة بعثها إلى الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن، على أن "ذكرى جورج بوش ستبقى إلى الأبد في قلبه"، معتبراً أنه "في مثل هذا الوقت الحزين أود أن أنقل كلمات التعاطف المخلص والدعم لجميع أفراد العائلة فهذه خسارة لا تعوض".

وتوفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز الـ 94 عام وهو الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأميركية.