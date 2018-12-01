أصوات انفجارات في الشانزليزيه ناجمة عن إحراق عدد من السيارات واستخدام قنابل الغاز

أفادت قناة "سكاي نيوز" عن سماع أصوات انفجارات في ​الشانزليزيه​ في ​فرنسا​ ناجمة عن إحراق عدد من السيارات واستخدام قنابل الغاز، مشيرة إلى تجدد المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة الشانزليزيه وسط باريس.

من جانبها، أشارت قناة "العربية" إلى أن المتظاهرين اشبتكوا مع الأمن الفرنسي في عدة محاور بباريس، وأحرقوا عددا من المركبات وحطموا محال تجارية.