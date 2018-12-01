أمين الإعلام في حزب التوحيد للنشرة: وهاب بصحة جيدة والمعلومات ينتهك حرمة المنازل

وضع أمين الإعلام في حزب "التوحيد العربي" ​هشام الأعور​، في تصريح لـ"النشرة"، ما قام به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلية لناحية محاصرة منزل رئيس الحزب الوزير السابق ​وئام وهاب​ في إطار الإعتداء على حرمات المنازل، مؤكداً أن ما حصل أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وفي حين أشار الأعور إلى أن "القوى الأمنية تراجعت قبل بعض الوقت بعد التصدي لهم"، أكد أن وهاب بصحة جيدة وهو موجود في منزله ويتابع عمله بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن أساس المشكلة كان الحديث عن الفساد لكن تيار "المستقبل" حولها إلى خلاف شخصي.