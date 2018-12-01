النشرة: فرع المعلومات يحاصر منزل وهاب بالجاهلية وسقوط جريح خلال إطلاق نار

أفادت مصادر "النشرة" أن فرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ يحاصر منزل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في الجاهلية، في ظل إنتشار أمني كثيف في البلدة.

وقد أفادت مصادر "النشرة" عن سقوط جريح يدعى م. أ. د من مناصري وهاب خلال إطلاق للنار.