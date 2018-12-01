النشرة: فرع المعلومات يحاصر منزل وهاب بالجاهلية وسقوط جريح خلال إطلاق نار

أفادت مصادر "النشرة" أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يحاصر منزل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في الجاهلية، في ظل إنتشار أمني كثيف في البلدة.
وقد أفادت مصادر "النشرة" عن سقوط جريح يدعى م. أ. د من مناصري وهاب خلال إطلاق للنار.
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