أول إجراء رسمي ضد رانيا يوسف بعد ظهورها بالفستان المثير للجدل

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بعد إثارتها لجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، مساء الخميس، اتخذ أول إجراء رسمي ضد الممثلة المصرية رانيا يوسف.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية، بيانا جاء فيه أنه "عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصرى والعربى أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب"، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية.

وجاء في البيان أيضا أن "المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذى أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف البيان: "رغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا، فإننا نهيب بإدراك مسؤوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

وأوضح الممثل سامي مغاوري، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن اجتماعا عقد في مجلس النقابة، وناقش 3 موضوعات هامة للغاية، كما تطرق أيضا لأزمة فستان رانيا يوسف بحضور ممثلي نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، وبحث إمكانية التنسيق مع إدارة المهرجانات لوضع كود للملابس؛ ليكون هناك أمر متفق عليه حال حدوث أي تجاوز مستقبلا، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن جانبها، أكدت رانيا يوسف أنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية، على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40 "حتى الآن".

وأضافت يوسف أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرحانات العالمية بالخارج"، فيما رفضت التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".