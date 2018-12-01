حدث في مثل هذا اليوم December 1, 2018

أحداث سياسية وعامة
1294 - زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.
1420 ـ هنري الخامس ملك إنجلترا يدخل باريس.
1534 - السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية.
1577 ـ منح فرنسيس والسينغهام رتبة فارس (سير).
1640 - الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستين عامًا.
1882 - تعيين شمس الدين الإنبابي شيخًا للجامع الأزهر.
1889 - صدور العدد الأول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل ورأس تحريرها علي يوسف.
1934 - الحركة الوطنية المغربية تقدم وثيقة مطالب الشعب المغربي إلى سلطات الحماية الفرنسية.
1942 - إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة، وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
1943 - انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.
1948 - ملوك ورؤساء الدول العربية يتفقون في مؤتمر أريحا على تنصيب الملك عبد الله بن الشريف الحسين بن علي ملك المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا على الضفة الغربية والقدس.
1976 ـ أنغولا تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.
1981 - الإعلان رسميًا عن اكتشاف فيروس الإيدز.
1988 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.
1988 - انتخاب بينظير بوتو ابنه الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.
2006 - افتتاح دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها قطر.
2013 - الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه-3 التي تهدف لاستكشاف القمر.
مواليد
1081 - الملك لويس السادس، ملك فرنسا.
1083 - آنا كومنينا، أميرة ومؤرخة بيزنطية.
1761 - ماري توسو، فرنسية مؤسسة متحف مدام تيسو للشمع.
1925 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية وغدد صماء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.
1949 - سبستيان بنييرا، رئيس تشيلي.
وفيات
1135 - الملك هنري الأول، ملك إنجلترا.
1241 - الإمبراطورة إيزابيلا، ملكة صقلية وزوجة الإمبراطور فريدريك الثاني.
1521 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1530 - الأرشيدوقة مارغريت، دوقة سافوي.
1825 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.
1973 - دافيد بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل.
1991 - جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.
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