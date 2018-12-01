حدث في مثل هذا اليوم December 1, 2018

أحداث سياسية وعامة

1294 - زين الدين كتبغا المنصوري يتولى الحكم ليصبح عاشر سلطان للدولة المملوكية.

1420 ـ هنري الخامس ملك إنجلترا يدخل باريس.

1534 - السلطان سليمان القانوني يضم مدينة بغداد إلى الدولة العثمانية بعد أن كانت تحت سيطرة الدولة الصفوية.

1577 ـ منح فرنسيس والسينغهام رتبة فارس (سير).

1640 - الملك جون الرابع ملك البرتغال يتمكن من تخليص بلاده من سيطرة إسبانيا وذلك بعد ستين عامًا.

1882 - تعيين شمس الدين الإنبابي شيخًا للجامع الأزهر.

1889 - صدور العدد الأول من جريدة المؤيد والتي أسسها مصطفى كامل ورأس تحريرها علي يوسف.

1934 - الحركة الوطنية المغربية تقدم وثيقة مطالب الشعب المغربي إلى سلطات الحماية الفرنسية.

1942 - إمبراطور اليابان هيروهيتو يوقع على قرار إعلان الحرب على الولايات المتحدة، وانضمام اليابان إلى دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

1943 - انتهاء أعمال مؤتمر طهران بين الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتي جوزيف ستالين ورئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل.

1948 - ملوك ورؤساء الدول العربية يتفقون في مؤتمر أريحا على تنصيب الملك عبد الله بن الشريف الحسين بن علي ملك المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا على الضفة الغربية والقدس.

1976 ـ أنغولا تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.

1981 - الإعلان رسميًا عن اكتشاف فيروس الإيدز.

1988 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر الانتقال إلى جنيف للاستماع لخطاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بعد أن رفضت الولايات المتحدة إعطاءه تأشيرة دخول.

1988 - انتخاب بينظير بوتو ابنه الرئيس الراحل ذو الفقار علي بوتو رئيسة لوزراء باكستان.

2006 - افتتاح دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها قطر.

2013 - الصين تطلق عربتها الفضائية الأولى ضمن مهمة تشانج آه-3 التي تهدف لاستكشاف القمر.

مواليد

1081 - الملك لويس السادس، ملك فرنسا.

1083 - آنا كومنينا، أميرة ومؤرخة بيزنطية.

1761 - ماري توسو، فرنسية مؤسسة متحف مدام تيسو للشمع.

1925 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية وغدد صماء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

1949 - سبستيان بنييرا، رئيس تشيلي.

وفيات

1135 - الملك هنري الأول، ملك إنجلترا.

1241 - الإمبراطورة إيزابيلا، ملكة صقلية وزوجة الإمبراطور فريدريك الثاني.

1521 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1530 - الأرشيدوقة مارغريت، دوقة سافوي.

1825 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.

1973 - دافيد بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل.

1991 - جورج ستيجلر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1982.