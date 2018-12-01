رئيس الجمهورية: الصدقات والإعانات لا تشبه أهل السودان

قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إن النزوح والإعانات والصدقة لا تشبه أھل السودان وأھل دارفور بوجه خاص، وتابع خلال مخاطبته، أمس، عائدين من النزوح بمنطقة “سانیة سنطة” بجنوب دارفور “السودان ظل منذ أمد ملاذاً آمناً لكل العابرین”.

وتعهد بإنشاء المزید من مشروعات التنمیة والخدمات بكل مناطق العودة الطوعیة وتوفیر الأمن والاستقرار بما یحقق الحیاة الكریمة للعائدین ودفعھم تجاه زیادة الإنتاج.

وبلغت جملة الأسر العائدة إلي سانیة سنطة بمحلیة بلیل ما يفوق ثلاثة آلاف أسرة في 21 قریة، وأشاد بقرار مواطني المنطقة للعودة إلى دیارھم وبدء مسیرة الإنتاج والاعتماد على الذات.

ووعد رئيس الجمهورية بحسب سونا – بإستیعاب أبناء المنطقة في المؤسسات الأمنیة ليسهموا في تحقیق الأمن والاستقرار بقراھم، ودعا المواطنین إلى العمل على إصلاح ذات البین والعیش الآمن وتعزیز قیم التكافل الاجتماعي بینهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)