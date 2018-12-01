وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق له إلي مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور قادماً من ولاية جنوب دارفور. وكان في استقباله بمطار الضعين والي الولاية أنس عمر وأعضاء حكومته وعدد من القيادات السياسية والتشريعية والتنفيذية والإدارات الأهلية. وسيدشن رئيس الجمهورية خلال الزيارة رصف وإنارة الطرق الداخلية بالضعين ويفتتح مبنى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، كما يدشن مشروعات عربات الدفاع المدني وإصحاح البيئة ومولدات الريف وحواضر المحليات، كما يقوم بتسليم قيادات الإدارة الأهلية عربات الدفع الرباعي وتدشين نفرة ديوان الزكاة. ومن المزمع أن يفتتح رئيس الجمهورية بحسب سونا – مجمع البشير الإسلامي وبرج التأمين الصحي ويدشن نفير التعليم بالولاية ويفتتح جامعة الضعين وتأهيل مستشفى الضعين، ويخاطب اللقاء الجماهيري بميدان المولد ويقوم بتدشين قصر الضيافة ويفتتح مبنى وصالة سوداتل وكهرباء الضعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمهورية يصل الضعين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .