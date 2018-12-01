الإسكان يعلن تنفيذ ألف وحدة سكنية بنهر النيل

أعلن الصندوق القومي للإسكان والتعمير، يوم الجمعة، تبنيه إنشاء ألف وحدة سكنية تبدأ بقرية “مريتي” بمحلية المتمة. وينفذ المشروع بالتنسيق بين حكومة الولاية والجهات الحكومية ذات الصلة. وأكد والي ولاية نهر النيل حاتم الوسيلة السماني، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء، التزام الحكومة بتوفير مستلزمات ترحيل قرية مريتي التي هدمت وتأثرت منازلها عقب تعرضها لتسرب مائي إلى موقع آمن. وقال الأمين العام للصندوق غلام الدين عثمان،بحسب وكالة السودان للأنباء إن القرية الجديدة بالمتمة سيتم تنفيذها تحت إشراف الصندوق خلال ستة أشهر من بدء العمل في إطار برنامج الصندوق لسكن المتأثرين بالكوارث الطبيعية، وإنفاذاً للمشروع القومي للمأوى الذي يرعاه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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