كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفرنسية: إصابة 65 شخصا خلال المواجهات مع المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم، إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن، خلال المواجهات مع المتظاهرين، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا واعتقلت قوات الأمن الفرنسية، أكثر من 120 شخصا خلال التظاهرات الاحتجاجية.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم السبت بين متظاهري "السترات الصفراء" وقوات الأمن في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، في يوم جديد للحشد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.