كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضو دول قمة العشرين يتفقون على مسودة بيان مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مفاوضو الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على مسودة بيان مشترك.

وفقاً لمسؤول رفيع المستوي بالاتحاد الأوروبي، تم الانتهاء من آخر النقاط المثيرة للخلاف في وقت مبكر من اليوم السبت.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة نهائية من قادة الدول المشاركة.

وتتعلق آخر القضايا المثيرة للجدل بالتجارة وتغير المناخ والهجرة، ولكن يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن جميع هذه المواضيع.