كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاوضو دول قمة العشرين يتفقون على مسودة بيان مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى موافقة نهائية من قادة الدول المشاركة.
وتتعلق آخر القضايا المثيرة للجدل بالتجارة وتغير المناخ والهجرة، ولكن يمكن التوصل إلى حلول وسط بشأن جميع هذه المواضيع.
وتحتوي الوثيقة على لغة سوف تلزم رؤساء دول وحكومات دول مجموعة العشرين بتعجيل إصلاحات منظمة التجارة العالمية من أجل ضمان احترام القواعد المشتركة.
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