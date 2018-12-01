كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تجدد إدانتها في استخدام الأسلحة الكيماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت الكويت موقفها المبدئي والثابت المتمثل في إدانة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان

ومن أي طرف، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سفير الكويت لدى هولندا ومندوبھا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبد

الرحمن العتیبي - حسبما وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، في الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر

الدول الأطراف لاستعراض سیر العمل باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي البولندي..

وقال إن الكويت ترحب في ھذا الصدد بانضمام فلسطين إلى الاتفاقية وممارسة عضويتها الكاملة كطرف فاعل في

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معربا عن قناعة بلاده بألا یكون الانضمام إلى الاتفاقية ھدفا مجردا بذاته وإنما

وسیلة لتحقيق الأهداف السامية لھا وصولا لإخلاء العالم من الأسحة الكيماوية كافة وضمانا لعدم وصول أي من

ھذه الأسلحة إلى أطراف قد تستغلها في عمليات إرهابية تھدد الأمن والسلم الدولیین.

وطالب الدول الأطراف بالمنظمة بالبعد عن الخلافات السياسة وعدم تسییس اختصاصات المنظمة ومھامھا وتركيز

الجھود على الجوانب الفنية وتحقيق أهداف المنظمة وأھمھا التخلص من الأسلحة الكيماوية وتدمیرھا، مؤكدا أن

الكويت كانت من أوائل الدول التي أدانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سوریا من أي جھة كانت والتي راح

ضحیتھا الأبرياء المدنيون من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكد العتيبي أن الكويت اتخذت عددا من الإجراءات للإسهام بشكل فعال مع المنظمة، ومنھا دعم المنظمة في

جميع برامجها المالیة والفنية، ودعم مشروع القرار الصادر في یونیو الماضي عن المؤتمر الاستثنائي للدول

الأطراف بشأن إنشاء آلية تحديد المسؤولية لمستخدمي الأسلحة الكيماوية وذلك لتعزيز دور المنظمة والمساهمة

في الحد من انتشار استخدام الأسلحة الكيماوية وردع لكل من ینوي استخدامها مستقبلا.