كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اعتقال أكثر من 120 شخصا خلال التظاهرات الاحتجاجية بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، أكثر من 120 شخصا خلال التظاهرات الاحتجاجية في فرنسا، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وحاصر أنصار السترات الصفراء أحد مراكز الشرطة.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم السبت بين متظاهري "السترات الصفراء" وقوات الأمن في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، في يوم جديد للحشد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.