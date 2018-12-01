كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إضرام النار في أحد المصارف قرب قصر الإليزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجددت قوات الأمن استخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه للتصدي للمتظاهرين في باريس.
واندلعت أصوات الانفجارات في الشانزليزيه ناجمة عن إحراق عدد من السيارات واستخدام قنابل الغاز.
يُذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم السبت بين متظاهري "السترات الصفراء" وقوات الأمن في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى، في يوم جديد للحشد احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.
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