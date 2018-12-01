كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 4 أشخاص جراء الأمطار في مدينة الموصل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مقتل 4 أشخاص بينهم طفل، جراء الأمطار في مدينة الموصل العراقية. أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، ويذكر أن أعلن عضو مجلس محافظة نينوى، علي خضير، اليوم السبت، أن السلطات المحلية قررت إعلان حالة الطوارىء في مدينة الموصل بسبب أزمة سيول الأمطار.

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