كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون في بوينوس آيرس احتجاجاً على قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحمل المتظاهرون لافتات، ورفعوا صوراً للتنديد بالرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، والأمريكي دونالد ترامب، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.
ومن أبرز المشاركات في المسيرة، نورا كورتينياس، وهي عضو في منظمة أمهات ميدان مايو، 88 عاماً، التي قالت لوكالة (إفي) إنها ذهبت "للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة"، كما أدانت أيضاً استقبال الحكومة لمجموعة العشرين (جي20)، وصندوق النقد الدولي "لتزويدنا بتعليمات بشأن كيفية حكم البلاد اقتصاديًا"، الأمر الذي رفضته تماماً.
وقبل ساعات من المظاهرة، عثرت قوات الأمن على 8 زجاجات حارقة في سيارة أجرة احترقت وسط المدينة، واعتقلت شخصين بعد أن اكتشفت شاحنة صغيرة تحمل 25 جهاز اتصال لاسلكي، وهي أجهزة محظورة، لأنها تتداخل مع إرسال الشرطة.
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