كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يتظاهرون في بوينوس آيرس احتجاجاً على قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس لرفض اجتماع قمة مجموعة العشرين (جي20)، حيث وجهوا انتقادات إلى صندوق النقد الدولي الذي وصفوه بـ"الحكومة الحقيقية" للأرجنتين.

وضمت المظاهرات التي نظمت الجمعة العديد من الأطياف السياسية والمنظمات الاجتماعية والنقابات، ومرت الحشود الضخمة وسط العاصمة الأرجنتينية الذي كان يشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً بتواجد الآلاف من رجال الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات، ورفعوا صوراً للتنديد بالرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، والأمريكي دونالد ترامب، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.

ومن أبرز المشاركات في المسيرة، نورا كورتينياس، وهي عضو في منظمة أمهات ميدان مايو، 88 عاماً، التي قالت لوكالة (إفي) إنها ذهبت "للتنديد بالسياسة الاقتصادية للحكومة"، كما أدانت أيضاً استقبال الحكومة لمجموعة العشرين (جي20)، وصندوق النقد الدولي "لتزويدنا بتعليمات بشأن كيفية حكم البلاد اقتصاديًا"، الأمر الذي رفضته تماماً.