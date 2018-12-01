البنتاغون مستعد لتمديد انتشار الجيش على الحدود مع المكسيك

قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع تلقت، الجمعة، طلبا من إدارة ترامب لتمديد نشرها للقوات على الحدود مع المكسيك إلى نهاية يناير 2019 بدلا من موعد انتهائها الأصلي 15 ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن يوافق وزير الدفاع جيم ماتيس على تمديد المهمة بعد أن لمح بقوة في الأسبوع الماضي إلى أن وزارة الأمن الداخلي تقوم بإعداد مثل هذا الطلب.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر هذه القوات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في إطار محاولة لوقف الهجرة غير المشروعة مع تدفق آلاف المهاجرين الفارين من العنف في أمريكا الوسطى صوب الولايات المتحدة.

ويعد أمن الحدود مسألة رئيسية بين الناخبين في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.