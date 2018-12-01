300 ألف درهم.. المغرب التطواني يتلقى منحة مالية استثنائية

أعلن نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم، عن تخصيص المجلس الاقليمي لتطوان، لمنحة مالية استثنائية لـ “الماط”، في الموسم الكروي الجاري.
وأوضح النادي، أن المجلس الاقليمي لتطوان، سيخصص بصفة استثنائية دعما ماليا من فائض ميزانيته، لفريق المغرب التطواني بقيمة 300 ألف درهم.
وأبرز على موقعه الرّسمي، أن نادي أتلتيك تطوان لكرة القدم، وقع إتفاقية شراكة متعددة المضامين والأبعاد، مع المجلس الاقليمي لتطوان.
وأشار في السياق نفسه، إلى أن اتفاقية الشراكة الجديدة، سيمنح بموجبها دعما ماليا سنويا لفريق المغرب التطواني، تصل قيمته لـ 50 مليون سنتيم.
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