بلمير تنتقد مسؤولين بسبب بنيات طرقية متهالكة – صورة

وجّهت المغنية الشابة، رجاء بلمير، انتقادات حادّة للمسؤولين المغاربة، بسبب تهالك البنيات التحتية، وعلى رأسها الطرقات.

ونشرت بلمير ، على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، مجموعة من القصص، التي عبرت فيها عن غضبها من البنيات الطرقية المتهالكة.

وقالت بلمير، إن سيارتها تتضرّر كثيراً إلى جانب سيارات المواطنين، بسبب الحفر الموجودة بمختلف الطرق المغربية.

وأكدت المتحدّثة، أن المسؤولين المغاربة، عليهم أن يتحمّلوا مسؤوليتهم التي يتقلدونها من خلال مناصبهم، ويقوموا بواجبهم كاملاً تجاه الدولة والشعب.

وأبرزت في السياق نفسه، أن ضعف البنيات التحتية، وخصوصاً المتعلقة بالطرقات، عليها أن تصبح متجاوزةً، لأنها لا تليق بالمغرب الذي أصبح متقدماً.