لتجاوز البلوكاح.. العثماني يدعو النقابات إلى اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي

دعت الحكومة مجددا النقابات المركزية للجلوس إلى طاولة الحوار الإجتماعي، مساء الإثنين المقبل، بملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان بالرباط، وذلك في إطار لجنة تقنية.

وجاء في الدعوة التي وقعها مدير ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، أن الدعوة إلى اللقاء تأتي تبعا للاجتماع المنعقد يوم 2 نونبر الماضي، والذي أسفر عن الاتفاق على تشكيل لجنة بين الحكومة والنقابات.

وأكدت الدعوة أن اللجنة التقنية أنيطت بها مهمة تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة، ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، وجه أول أمس الخميس، انتقادات إلى الحكومة والنقابات، بسبب تعثر مسار الحوار الاجتماعي.

وقال إن المكتب السياسي تطرق في آخر اجتماع له إلى ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وهيئة أرباب العمل.

ووجه رفاق بنعبد الله نداء إلى كل الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، من أجل “تحمل مسؤوليتهم في سبيل الوصول إلى اتفاق ينعكس إيجابا على المعيش اليومي لمختلف فئات الشغيلة”.