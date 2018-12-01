أمن السلطة يعتقل عددا من أعضاء حزب التحرير في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، مصعب أبو عرقوب، وستة آخرين من أعضاء الحزب من محافظة الخليل، بحسب بيان صادر عن الحزب، اليوم السبت.

ووفقا للبيان الصادر عن الحزب، فإن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، وبلدات يطا، ودورا والظاهرية وبيت أولا وتفوح، وتمت عقب مداهمة أجهزة السلطة للبيوت، ووسط محاولات لاعتقال آخرين لم تتمكن من إيجادهم في بيوتهم.

وقال الحزب في بيانه إن "هذه الخطوة تأتي في محاولة لإسكات الأصوات المنادية بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، ومحاولة لممارسة القوة والإرهاب لممارسة الضغوط على الناشطين في نشر الوعي على الآثار الكارثية التي ستترتب على تطبيق القانون، وفي كشف المؤامرة السياسية التي تحيكها السلطة بقطاع العاملين في فلسطين".

وأكد الحزب في البيان أنه "ماض في عمله الهادف إلى إفشال مؤامرات السلطة على أهل فلسطين، والهادفة إلى سرقة أموالهم ونهب خيراتهم وتهجيرهم من الأرض المباركة فلسطين".

وشدد الحزب أنه سيواصل العمل مع الناس وبينهم من أجل "فضح السلطة وممارستها التعسفية والإجرامية بحق أهل فلسطين، ولن يثنيهم محاولات السلطة اليائسة للنيل من عزيمة الأحرار"، على حد تعبير الحزب.