انت الان تتابع ديانا حداد تطلق حملة ضد السرعة والدراجات النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبد الحميد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ م

بعد وفاة أحد أصدقاء ابنتها في حادث دراجة نارية، أطلقت المطربة الشهيرة ديانا حداد عبر صفحتها على موقع التواصل إنستجرام "هاشتاج لا لقيادة الدراجات بتهور.. لا للسرعة في القيادة" وناشدت الأهالي منع شراء الدراجات النارية لأبنائهم لأنها تسبب الكثير من الحوادث التي يفقد فيها الشباب حياتهم نتيجة خطورتها وقيادتهم لها بتهور. ديانا كانت في طريق العودة بعد قضاء يوم الجمعة مع عائلتها ورغم سعادتها باليوم فإنه لفت نظرها القيادة المتهورة للشباب على الطريق خاصة على الدراجات النارية.

وقد قامت ديانا على صفحتها أمس الجمعة بوضع صورة لا للسرعة مع تعليق قائلة "توفي منذ ساعة شاب اسمه محمود أخو صديقة ابنتي، شاب في مقتبل العمر 20 عاما" ودعت له بالرحمة ولأهله، مؤكدة أنه حرق قلبهم بالتهور في قيادته رغم أنه قام بشراء الدراجة النارية منذ أيام قليلة، وأن جميع أسرته كانوا ينبهونه للسرعة الزائدة