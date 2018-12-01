من القاهرة لأسوان.. تعرف على مراكز علاج «فيروس سي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المرحلة الأولى من الحملة شهدت نجاحا ملحوظا حيث تم فحص 11 مليونا و500 ألف مواطن من خلال 1488 نقطة مسح ثابتة و322 نقطة متحركة بواسطة 5888 فريق مسح

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، اليوم السبت، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، حيث يستهدف الفحص 20 مليون مواطن فى 11 محافظة، وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية ستنتهي 28 فبراير 2019، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف ما يقرب من 20 مليون مواطن، موضحة أن التعاون هو سر نجاح المرحلة الأولى بالمحافظات الـ9.

وشددت الوزيرة، على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على جميع التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية. ونشرت وزارة الصحة على موقعها الرسمي، مراكز ومنافذ صرف العلاج التابعة للجنة القومية

وشددت الوزيرة، على ضرورة الاستفادة من تجربة المرحلة الأولى، ومعرفة الأساليب التى من خلالها تم التغلب على جميع التحديات التى واجهتها على أرض الواقع خلال خطة التنفيذ، لافتة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى نجاح المرحلة الثانية. ونشرت وزارة الصحة على موقعها الرسمي، مراكز ومنافذ صرف العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية للمرحلة الثانية، وأبرزها في محافظة القاهرة بعدد من المراكز والمستشفيات وهي "المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والقاهرة الفاطمية وفيروسات قصر العيني وأحمد ماهر التعليمي والقاهرة الجديدة ودار الشفاء ومعهد ناصر للبحوث والعلاج والشيخ زايد آل نهيان وجامعة عين شمس وحماية إمبابة والمطرية التعليمي"، وفي محافظة أسوان، مستشفيات جامعة أسوان وكوم أمبو المركزي والحميات. "تعرف على باقي المراكز" وأشارت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة شهدت نجاحا ملحوظا حيث تم فحص 11 مليونا و500 ألف مواطن من خلال 1488 نقطة مسح ثابتة و322 نقطة متحركة بواسطة 5888 فريق مسح، مبينة أن نتائج المسح أوضحت ظهور 452 ألفا و869 نتيجة إيجابية و10 ملايين و969 ألفا و560 حالة سلبية. وقالت زايد : "إن محافظة الفيوم تضم أعلى نسب إصابة بفيروس سي بمعدل 6% بينما تعد محافظة الإسكندرية أقل محافظة من حيث معدل الإصابة بنسبة 2%". وأكدت وزيرة الصحة، أن الفئات العمرية من 26 إلى 35 سنة هي الأعلى مشاركة في الفحوصات بنسبة 27%، فيما جاءت الفئات العمرية التي بلغت 65 عاما وما فوق كأقل الفئات مشاركة بنسبة 6%، وبلغت أعلى معدلات الإصابة في الفئة العمرية من 56 إلى 65 عاما خلال فترة المسح بنسبة 28%، فيما جاءت الفئات العمرية من 18 إلى 25 عاما كأقل الفئات إصابة بالفيروس. وأوضحت، أنه تم مد المرحلة الأولى من المبادرة لمدة شهر إضافي حتى 31 ديسمبر الحالي؛ نظرا لزيادة إقبال المواطنين على مراكز المسح عن المعدلات اليومية وبالأخص في آخر 48 ساعة، لافتة أن القطاعات المشاركة بمنشآت المرحلة الثانية تضم قطاعي الرعاية الأساسية الأولية، والطب العلاجي، ووزارة الشباب والرياضة، والقطاع الخاص، وقطاع تنظيم الأسرة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة لمترو القاهرة، والمحليات، والهيئة العامة للمستشفيات، والمعاهد، والمجلس الكنسي بجانب المشاركة المتميزة لهيئة قناة السويس. وذكرت، أن عدد المنشآت المشاركة كنقاط للمسح في كل محافظة تبلغ 1877 نقطة مسح ثابتة بالإضافة إلى 857 نقطة مسح متحركة بالقاهرة، وتتمثل المنشأت المشاركة بالمرحلة الثانية بالمسح في وحدة طب أسرة، والمستشفيات، ومراكز الشباب، ومكاتب الصحة، والسيارات المتنقلة، والمساجد، والعيادات، والجمعيات، والنوادي، والمباني الإدارية، ومكاتب الصحة، والكنائس. وثمنت زايد، توجيه الرئيس السيسي بإطلاق المبادرة، واصفة إياها بـ"الرؤية الصائبة" للقضاء على "فيروس سي" وعلاج الشعب المصري من الضغط والسكر والسمنة والتي تُسبب أكثر من 70% من وفياتهم، قائلة: "الرئيس القائد الكبير صاحب الرؤية الواسعة". وقالت : "لا يوجد مكان عبقري أكثر من هيئة قناة السويس لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية"، مؤكدة أن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام هذا العطاء حيث إن العاملين بالقطاع الصحي يستلهمون روح الهمة والعزيمة والإصرار التي دائما ما يحملها المصريون والتي ظهرت بجلاء خلال حفر قناة السويس الجديدة.

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