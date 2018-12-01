انت الان تتابع فيروز نجمة ملتقى أطفال السينما.. و«دهب» مفقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ م

اختارت إدارة ملتقى أطفال السينما المصرية الفنانة فيروز الطفلة المعجزة لتكون الدورة الثانية باسمها، لكونها أشهر طفلة ظهرت فى السينما المصرية، كما سيكرم الملتقى خلال فعالياته اسم الراحلة بحضور أسرتها بالإضافة إلى عدد من الأطفال الذين ظهروا فى السينما، وأمتعونا بأعمالهم الخالدة، وسينطلق الملتقى يوم 26 ديسمبر ويستمر حتى يوم 30، ويقام برعاية وزارة الثقافة المصرية، وقال المخرج أشرف فايق عضو جمعية أبناء فنانى مصر، في تصريحات لـ«التحرير» أنهم يحرصون على خروج الملتقى بشكل مميز عن الدورة السابقة.

وأضاف أنهم حتى الآن يسعون للحصول على نسخ الأفلام مثل «دهب» و«الحفيد» لعرضها، لأنهم لا يريدون أن يكتفوا بتكريم الأطفال الذين ظهروا فى تلك الأفلام فقط، ولكن يريدون عرض تلك الأعمال. يذكر أن ملتقى «أطفال السينما المصرية» تنظمه جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون برئاسة

وأضاف أنهم حتى الآن يسعون للحصول على نسخ الأفلام مثل «دهب» و«الحفيد» لعرضها، لأنهم لا يريدون أن يكتفوا بتكريم الأطفال الذين ظهروا فى تلك الأفلام فقط، ولكن يريدون عرض تلك الأعمال.

يذكر أن ملتقى «أطفال السينما المصرية» تنظمه جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون برئاسة المستشار ماضى الدقن نجل الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، والأمين العام للجمعية ميريت الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى وسكرتير عام الجمعية إيمان شوقى ابنة الفنان الراحل محمد شوقى والمستشار الفنى للملتقى، وعضو جمعية أبناء فنانى مصر المخرج أشرف فايق نجل المخرج الراحل فايق إسماعيل.

