انت الان تتابع يوم الإيدز.. أساطير دمرهم الجنس والمخدرات في الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحيي العالم، اليوم السبت، الذكرى الـ30 لأول يوم عالمي للإيدز، ويجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار «كن على علم بحالتك الصحية التي تتعلق بفيروس نقص المناعة»

الكثير من الرياضيين يخجلون أو يرفضون الاعتراف بأي أمراض قد تصيبهم سواء كانت هينة أو صعبة إذ يعتبرون أن الإعلان عن شيء كهذا قد يهدد مستقبلهم وسعرهم في السوق، بل إن بعضهم يلجأ إلى إخفاء مرضه عن الأجهزة الطبية حتى لا يقرروا استبعادهم، وأحيانا يسفر هذا الإخفاء عن مآس وكوارث لا يحمد عقباها على الإطلاق، ويحيي العالم، اليوم السبت، الذكرى الـ30 لأول يوم عالمي للإيدز، ويجرى الاحتفال هذا العام تحت شعار «كن على علم بحالتك الصحية التي تتعلق بفيروس نقص المناعة».

ويعيش 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، إلا أن الربع لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، وفيما يلي نستعرض أشهر الرياضيين الذين داهمهم مرض الإيدز: أحمد توريه في نوفمبر 2012، أثيرت أزمة حول اللاعب أحمد توريه المهاجم الإيفوارى لنادي الجونة سابقا، الذي

ويعيش 37 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، إلا أن الربع لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، وفيما يلي نستعرض أشهر الرياضيين الذين داهمهم مرض الإيدز:في نوفمبر 2012، أثيرت أزمة حول اللاعب أحمد توريه المهاجم الإيفوارى لنادي الجونة سابقا، الذي هرب نتيجة تأكد مسئولى ناديه من إصابته بمرض نقص المناعة «الإيدز»، ورغم أن مسئولى الجونة سبق ووصلت لهم معلومات حول مرض اللاعب، إلا أنهم تعاملوا مع الأمر على أنه مجرد شائعة من ألاعيب وكلاء اللاعبين والسماسرة فى إطار حروبهم مع بعضهم لإفساد الصفقة، وأجروا للاعب تحاليل أثبتت أنها سلبية فى أحد المعامل الكبرى بالقاهرة، وبناء عليه بدأ التعامل مع اللاعب وكان شيئا لم يكن.

القدر وحده سرعان ما ألقى بكلمته بعدما تأكدت إدارة النادى من حقيقة مرض اللاعب، بعدما أجريت له تحاليل جديدة فى مستشفى الجونة ضمن الإجراءات الطبية التى يتبعها نادى الجونة بإعداد ملف طبى خاص بكل لاعب، وهو أمر متبع منذ كان الفريق فى دورى الدرجة الرابعة، وعندما تأكد أحمد توريه من أن سره انكشف لم يجد أمامه إلا الهروب خوفا من تعرضه لأى مساءلة بخلاف أن نادى الجونة تكلف 50 ألف دولار لضمه من ناديه السابق، بالإضافة إلى حصول اللاعب نفسه على 30 ألف دولار.

ولم يكن أحمد توريه اللاعب الوحيد الذى حضر إلى مصر من اللاعبين الأفارقة وتم اكتشاف مرضه بالإيدز، فقد كان هناك لاعب آخر وهو النيجيري يوسف محمد، الذي انضم للأوليمبي السكندري في التسعينيات وبدأ في التدريبات، وخاض مباراتين مع الفريق السكندري قبل أن يكتشف مسئولو الأوليمبي فيما بعد أن اللاعب مصاب بالإيدز عن طريق الصدفة، وهو ما دفعهم لفسخ تعاقدهم مع اللاعب وإعادته لبلده نيجيريا.

في أغسطس 2016، أعلن مسئولو نادي الاتحاد السكندرى، عن فسخ عقد الكاميرونى صامويل نليند مهاجم الفريق القادم من يونيون دوالا الكاميرونى بعد اكتشاف إصابته بالإيدز، وقرر مسئولو زعيم الثغر فسخ تعاقدهم مع اللاعب الكاميروني بعد 4 أيام فقط من التوقيع معه.

يعد إدواردا يزيديو البرازيلي الذي كان محترفًا في صفوف يونيفرستياريو في بيرو هو أول لاعب كرة قدم يصاب بالمرض، حيث تسببت إصابته بنقص المناعة المكتسبة الإيدز في ذيوع صيته وشهرته مثل نجوم السامبا في أوروبا، خاصة أنها كانت الحالة الأولى التي تظهر ويتم الاعتراف بها، ومازاد من الجد حول اللاعب الهالة التي أحاطت به وعلامات الاستفهام التي أثيرت حول إمكانية مشاركته في المباريات لدرجة أن زملاءه في الفريق ابتعدوا عنه خوفا من تعرضهم للعدوى، بينما تقدمت إدارات عدد من الأندية المنافسة بطلبات لاتحاد الكرة في بيرو برغبتها في عدم مشاركة اللاعب مع فريق يونيفرستياريو خوفا من انتشار المرض.

أصيب نجم التنس الأميركي آرثر آش بالإيدز عام 1992، عن طريق دم ملوث نُقل له خلال خضوعه لعملية في القلب، وعاش آش الذي يعتبر الأميركي الأول من أصول أفريقية الذي يفوز في بطولات ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة وأستراليا المفتوحة للتنس، ناشطا في محاربة المرض، وقدم النجم الأمريكي (الذي يعد أفضل لاعبي التنس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على ثلاث بطولات جراند سلام) العديد من حملات التوعية عن هذا المرض قبل أن يفارق الحياة في فبراير 1993.



يُعتبر لاعب كرة السلة الأميركي إريفين جونسون الملقب بـ«الساحر جونسون» من أفضل من لعبوا بقميص نادي لوس أنجليس ليكرز في التاريخ، وأحد أعضاء فريق الأحلام الذي ظهر في دورة الألعاب الأوليمبية ببرشلونة 1992، كما أن أرقامه القياسية الفردية مازالت صامدة حتي يومنا هذا، لكن سيذكره التاريخ كأحد أشهر الرياضيين الذين أصُيبوا بمرض الايدز، فقد أعلن اعتزاله لكرة السلة عام 1991 بعد أن اكتشف إصابته بالإيدز في الكشف الدوري على لاعبي دوري الـNBA ، ومنذ ذلك الحين أصبح جونسون رمزا لمقومة مرض الإيدز خلال مسيرته الحالية في المؤتمرات والخطابات وحملات التوعية عن المرض، وعاد «ماجيك» لموسم واحد في 1996، ولا يزال يمارس حياته الطبيعية ويعمل محللا رياضيا في القنوات الأميركية.

الملاكم البورتوريكي المثير للجدل في تاريخ عالم الملاكمة، والذي حصد لقب بطل العالم في الوزن الخفيف بهزيمة أكثر من بطل أمريكي وجامايكي في عصر السبعينيات والثمانينيات، فبجانب أرقامه وضرباته القاضية كانت حياة الملاكم الملقب بالنحلة العديد من الفضائح مثل التلاعب بنتائج المباريات وتعاطي المخدرات، والأخيرة أدت لإصابته بمرض الإيدز عام 1985 وعاني لمدة عام كامل حتي توفي بعدها بعام في سن الـ37.



لو تحدثنا عن سباقات سيارات الناسكار فيجب ذكر اسم تيم ريتشموند، واحد من أفضل السائقين الشباب في فترة الثمانينيات، وحقق مراكز وأرقام تاريخية في كأس وينستون في هذه الفترة، التي تعتبر من أهم بطولات الناسكار إن لم تكن الأهم على الإطلاق، وفي أوج أنطلاق وتوهج ريتشموند كأحد أفضل السائقين في هذه الفترة، أُعلن إصابته بمرض الإيدز بسبب العلاقات الجنسية المتعددة غير الآمنة، وحاول أكثر من مرة العودة لحلبة السباق لكن القضاء رفض دعواته القانونية ضد ناسكار وتوفي عام 1989.



يُعد لوجانس واحدا من أشهر نجوم رياضة الغطس والقفز في الماء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بل والعالم أيضا، خاصة أنه حصل علي الميدالية الذهبية الأوليمبية أربع مرات عامي 84 و88، وميدالية فضية في الغطس، بجانب أرقامه القياسية في ارتفاع القفزات في بطولات العالم والتي لم يكسرها أي غطاس حتي الآن، سواء في القفز من منصة عادية أو متحركة، ولكن انتهت مسيرة لوجانيس الرياضية بعد إعلانه إصابته بمرض الإيدز عام 1995، ويُرجح السبب -إعلاميا- بأنه مثلي، حيث أصبح بعد ذلك من أكثر مؤيدي حركة المثليين في أمريكا، ويعمل حاليا كمدرب للغطس وممثل، وقال إن سبب شذوذه الجنسي هو العنف الأسري والاكتئاب الحاد، وحالة اغتصاب تعرض لها في صغره.



يعتبر تومي موريسون من أشهر الملاكمين الأميركيين في الوزن الثقيل، وهو بطل العالم السابق للمنظمة العالمية للملاكمة، وخسر ثلاثة فقط من أصل 52 مباراة للمحترفين، لكن مسيرة موريسون في عالم الملاكمة، انتهت قسريا عندما أصيب بفيروس «نقص المناعة البشرية» عام 1996، ليتوفى متأثرا بالإيدز في 1 سبتمبر 2013.