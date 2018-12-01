إعادة فتح المصانع المُغلقة في طلب إحاطة بالبرلمان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ م
تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول استراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة، قائلًا: «إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهضة البلاد»، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها، وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، موضحًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها، وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، موضحًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر في ملف الصناعة كما كانت في السابق بل أفضل عما كانت.
يذكر أن الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين، أكد في يناير الماضي، أن نحو 4800 مصنع، تم إغلاقها خلال السنوات الماضية، وتشريد نحو 800 ألف عامل، موضحًا أن هناك آلاف المصانع الصغيرة والورش التي أغلقت أبوابها أيضًا، لأن عملها مرتبط بالمصانع الكبيرة وتقوم بتغذيتها. للتفاصيل (اضغط هنا)
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