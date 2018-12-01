انت الان تتابع إعادة فتح المصانع المُغلقة في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ م

تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول استراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المُغلقة، قائلًا: «إن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهضة البلاد»، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من المُمكن أن تقوم الحكومة بمنح تمويلات ميسرة السداد لأصحاب هذه المصانع لإعادة تشغيلها، وبالنسبة للمصانع المملوكة للدولة يجب إعادة النظر في الإدارة الحالية لها، موضحًا أن حل أزمة هذا الملف سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج بقوة لإعادة ريادة مصر